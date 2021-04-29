أفادت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الخميس، بأنّ قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ غربي الولاية، تمكنت من توقيف شخص يبلغ 34 سنة ينحدر من بلدية وادي الزناتي، وبحوزته ما لايقل عن 14 قطعة معدنية نقدية محمية قانونا من مختلف الأصناف.



وأوضح بيان خلية الإعلام، بأنّ القطع النقدية المحجوزة، تبيّن بعد عرضها على المصالح المختصة، أنّها قطع أثرية محمية، وتتمثل مثلما جاء ببيان مصالح الأمن في 12 قطعة نقدية معدنية فرنسية، ضُربت ما بين سنة 1815 و1868 للميلاد، قطعة نقدية معدنية واحدة إيطالية، ضُربت عام 1870 للميلاد وقطعة نقدية معدنية واحدة تعود لمملكة سردينيا، ضُربت عام 1844 للميلاد تقول مصادرنا.



وقد تمّ حجز القطع الأثرية النقدية، وكوّن ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن فعل "إخفاء عملة نقدية محمية قانونا وعدم التصريح بها، وتمذ تقديم الشخص الموقوف امام الجهات القضائية بڨالمة.