تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي محمد بن علي، بولاية غليزان، من حجز 339 وحدة من مادة الزيت من مختلف الأحجام.

هذا بعد عملية المراقبة للمحلات التجارية والمخازن التابعة لها بإقليم الإختصاص وأثناء مراقبة أحد المحلات التجارية الخاص ببيع المواد الغذائية بالتجزئة لم يتم العثور على مادة الزيت داخل المحل وعند معاينة المخزن التابع له والمنفصل عن المحل بمسافة 15 متر تقريبا كان مغلق بإحكام تم ضبط بداخله الكمية المحجوزة سابقا من مادة الزيت وتسليمها الى الجهات المختصة، أنجز ملف اجراء قضائي في حق التاجر عن تهمة المضاربة والاحتكار.