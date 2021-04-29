أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي بوهران بعد خمسة أيام من الحجز تحت النظر، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت وثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت.



كما كان متوقعا جاءت التهم ثقيلة بالنظر لسلسلة الاعتقالات في عدة ولايات بعد تمديد الاختصاص ولأول مرة تفتيش منازل الموقوفين، منها تهم جناية المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، جناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بخارج وداخل الوطن، جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.



قرار إيداع ثلاثة موقوفين فقط الحبس المؤقت ( ياسر رويبح - مصطفى قيرة- الطاهر بوناش) من بين 12 شخص، يؤكد عدم اقتناع قاضي التحقيق بالأفعال المنسوبة للموقوفين والمدونة في محاضر الضطية القضائية.



تم وضع الصحغي سعيد بودور و بن دلة نورالدين و كريم إلياس تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الحقوقي و النقابي قدور شويشة و الصحفية جميلة لوكيل و خليفة محمد و جاهد زكريا و عماد محمد قليل و يحياوي ابراهيم من الإفراج المؤقت غادروا كلهم القطب فور نهاية التحقيق.



للاشارة لم يحضر الأخوين عصام و صديق سايح من تلمسان وسقال عبد القادر التقديمة رغم ورود اسمائهم في الملف، للتذكير فإن غالبية المتابعين سبق لهم المثول أمام العدالة و دخول السجون بسبب نشاطهم في الحراك و استفادوا من البراءة.