أعطى وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الخميس, تعليمات بضرورة تكثيف العمليات الرقابية والسهر على احترام الاجراءات الوقائية في الفضاءات التجارية التي تعرف اكتظاظا خلال شهر رمضان الفضيل, حسبما افاد به بيان للوزارة.



و خلال اجتماع له بمدراء التجارة الجهويين والولائيين, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, شدد السيد رزيق على "ضرورة تكثيف العمليات الرقابية والسهر على احترام الا?جراءات الوقائية خاصة في الفضاءات التجارية التي تعرف اكتظاظا مع الشهر الفضيل", يضيف نفس المصدر.



كما امر الوزير, يقول البيان, "بمضاعفة الحملات التحسيسية لتعزيز الاجراءات الوقائية التي من شا?نها الحد من تفشي الوباء الذي يعرف منحى تصاعدي في عدد الاصابات في الايام الاخيرة".



كما تقدم الوزير في نهاية الاجتماع "بأصدق التهاني المسبقة لكل اطارات وموظفي القطاع بمناسبة عيد العمال المصادق للفاتح مايو منوها بكل المجهودات المبذولة في الميدان خاصة خلال شهر رمضان المبارك", يضيف نفس المصدر.