أعيد انتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد المنتهية عهدته, حبيب لعبان، على رأس الهيئة الفدرالية للعهدة الأولمبية 2021-2024، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

خلال الجمعية الانتخابية الثانية التي جرت بعد إلغاء جمعية 12 أفريل من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة مسار تجديد هياكل الهيئات الرياضية الوطنية بسبب الطعون التي تقدم بها أعضاء من الجمعية العامة، أكدت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد نتائج الجمعية الانتخابية الأولى، بانتخابها حبيب لعبان مجددا رئيسا لعهدة أولمبية ثانية.

فمن مجموع 97 صوتا معبرا عنها، تحصل لعبان وقائمته على 50 صوتا مقابل 44 للطاهر عليوي، فيما ألغيت 3 بطاقات، بينما انسحب المرشح الثالث لرئاسة الاتحادية ياسين عليوط قبل انطلاق عملية التصويت.

وتأخرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية "المكررة "بساعتين بعدما سادت عملية الاقتراع أجواء مشحونة بين أعضاء الجمعية العامة، إثر تفويض ممثلين من رابطة البويرة للقيام بالانتخاب، غير أن لجنة الترشيحات وممثل وزارة الشباب والرياضة قررا إقصائهما من الانتخابات.

وتأسف لعبان "للجو المكهرب" الذي جرت فيه العملية الانتخابية، محملا المسؤولية لمنظمي الجمعية الانتخابية المكررة حيث قال: "في البداية أود أن أشكر أعضاء الجمعية العامة الذين جددوا في شخصي ثقتهم. أعتقد أن التحضير للجمعية الانتخابية الثانية كان كارثيا، حيث سجلت خروقات على عدة مستويات، مما تسبب في الأجواء المشحونة التي سادت قبل انطلاق عملية التصويت".

وأضاف لعبان قائلا: "الآن وبعد أن حسم أعضاء الجمعية العامة اختيارهم بانتخابي رئيسا لكل ممارسي كرة اليد, يجب الشروع بسرعة في العمل، ومعالجة الملفات المستعجلة، خاصة منها تحضير المنتخب الجزائري النسوي لكأس إفريقيا-2021 المقررة بداية شهر يونيو بالكاميرون".

وبخصوص الأهداف المسطرة خلال عهدته الجديدة, أوضح لعبان أن من أولوياته، تجديد عقود الطاقم الفني الوطني لمنتخب الذكور : "لنا ثقة كبيرة في الناخب الوطني آلان بورت وطاقمه الفني الذي قام بعمل جيد. سنعمل على تجديد عقودهم قبل نهايتها في شهر يوليو المقبل، حتى يتمكنوا من التحضير براحة للاستحقاقات القادمة، من بينها الألعاب المتوسطية-2022 بوهران".

وبخصوص مواصلة البطولة الوطنية للموسم الفارط، أشار رئيس اتحادية كرة اليد بأن دورتي نيل اللقب وتفادي النزول "مقررتان بعد شهر رمضان الكريم".

وقال في هذا السياق: "سنجتمع الأسبوع المقبل لضبط برنامج وأماكن إجراء الدورات، والتي ستكون مبدئيا بعد شهر رمضان، قصد السماح للأندية بالاستعداد لها في أحسن الظروف".