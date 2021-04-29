صدرت، اليوم الخميس، بمحكمة القطب الجزائي في وهران الأحكام في حق الصحفي سعيد بودور وعدد من نشطاء الحراك.

وقرر قاضي التحقيق إبقاء كل من سعيد بودور وكريم إلياس تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق عند الحضور الأول، حسب ما كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وأضاف نفس المصدر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من مصطفى قيرة وبوتاش طاهر الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن جاهد زكرياء وخليفي محمد.

للتذكير، تم اعتقل الصحفي سعيد بودور وعدد من نشطاء الحراك خلال مسيرة الجمعة الماضية بوهران، وتم وضعهم تحت النظر قبل أن يمثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق بتهم: جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، جناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.