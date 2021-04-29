اعتبرت وزارة الصحة أن تصريحات الوزير عبد الرحمن بن بوزيد حول الموجة الثالثة لفيروس كورونا "تم تأويلها بشكل خاطئ".

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنها تفند ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الوزير "تفنيدا قاطعا".

وأوضحت الوزارة أن الوزير بن بوزيد أعرب عن أمنيته في عدم تسجيل موجة ثالثة من الفيروس وإن لم يستبعد هذه الإمكانية في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وشددت الوزارة أن الحفاظ على صحة المواطن يأتي في صدارة أولوياتها.

وكانت موجة غضب شديدة عمت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، على خلفية تصريحات منسوبة للوزير يتمنى فيها مرور الجزائر بموجة ثالثة من الجائحة.