وقع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة اتفاقية مع نظيره القطري، وفق ما أوردت "الفاف" على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وتسمح الاتفاقية، التي وقعها كل من شرف الدين عمارة والشيخ حمد بن خليفة، بتطوير اتفاقية التعاون بين الاتحادين الجزائري ونظيره القطري –حسب نفس المصدر-.

وسافر عمارة إلى قطر، في أول خرجة منذ توليه زمام تسيير "الفاف"، السبت الماضي لحضور قرعة كأس العرب للمنتخبات، كما التقى أمس بمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي.