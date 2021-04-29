تواجد الدولي الجزائري أندي ديلور في القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة مارك فيفيان فوي 2021 التي تمنحها فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية سنويا لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي.

وسيتنافس بطل إفريقيا مع "الخضر" مع كل من الزيمبابوي تينو كاديويري لاعب نادي ليون والكونغولي غايل كاكوتا لاعب نادي لونس.

ويقدم ديلور موسما رائعا مع مونبولييه في الدوري الفرنسي حيث خاض 26 مقابلة سجل فيها 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وفي السنة الماضية، توج بالجائزة مهاجم نادي ليل السابق النيجيري فكتور أوسيمان فيما احتل الدولي الجزائري إسلام سليماني المركز الثاني بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع موناكو.