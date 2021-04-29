يتواصل تدهور الحالة الوبائية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بتسجيل قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية وفق إحصائيات وزارة الصحة.

وسجلت الجزائر 286 إصابة جديدة حيث تسارع عدد الحالات المسجلة خلال الثلاثة أيام الأخيرة من 190 يوم الإثنين الماضي إلى ملامسة حاجز الـ300 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما عرف عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ارتفاعا، بتسجيل 10 وفيات وفق إحصائيات الوزارة، وهي أعلى حصيلة في البلاد منذ نهاية السنة الماضية.

من جهة أخرى، كشف نفس المصدر تسجيل 195 حالة شفاء في آخر 24 ساعة، فيما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.866 حالة من بينها 286 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.940 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3244 حالة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.