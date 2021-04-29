أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، توسيع تطبيق إجراءات الحجر المنزلي الجزئي لتشمل 19 ولاية عوض 9 ولايات.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإن تمديد الحجر المنزلي سيكون لمدة 21 يوما، مع الاحتفاظ بساعات الحجر الصحي من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم الموالي.

وستدخل هذه التدابير، التي تندرج في إطار إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا في البلاد، حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح ماي 2021.

وسيطبق الحجز المنزلي الجزئي –وفق نفس البيان- على الولايات التسع عشر الآتية: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة، وتقرت.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.

ودعت الحكومة الـمواطنين لمضاعفة اليقظة، والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار فيروس "كوفيد ــ 19"، من خلال مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع، وغسل اليدين باستمرار.