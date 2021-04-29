قدم جمال بن شادلي، اليوم الخميس، استقالته من مهمة تدريب وداد تلمسان بعد تدهور علاقته مع إدارة هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم من المعني.

وأكد بن شادلي، بأنه أرسل استقالته كتابيا إلى إدارة الوداد عبر البريد الالكتروني، مشيرا أنه طالبها بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة المتمثلة في أجرتين شهريتين "حتى يتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي".

وتلقى التقني الوهراني إعذارين من طرف إدارة نادي الغرب الجزائري بعد رفضه استئناف التدريبات إثر توقف لاعبيه عن الإضراب يوم الاثنين المنصرم، حيث ألح على ضرورة حل جميع المشاكل المالية للفريق قبل العودة إلى العمل في ظل إضرابات اللاعبين المتكررة.

واعتبر نفس المتحدث بأن استمرار هذه الوضعية على حالها لا تسمح له بالقيام بعمل جيد، وهو ما دفعه للاستقالة "في ظل المستقبل الغامض الذي ينتظر الوداد في بطولة الرابطة الأولى"، على حد تعبيره.

وكان بن شادلي قد خلف عزيز عباس على رأس العارضة الفنية للزيانيين في شهر جانفي المنصرم، حيث تمكن معهم من إخراج النادي، العائد هذا الموسم إلى الرابطة الأولى، من مؤخرة الترتيب لينهي مرحلة الذهاب في المرتبة الـ13 بـ20 نقطة.