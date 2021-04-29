حذر مكتب مجلس الأمة من ما وصفهم بـ"المندسين" الذين يخترقون الحركات الاحتجاجية العمالية من أجل جر البلاد نحو الفوضى.

وأكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، في بيان اليوم الخميس، أنه يتابع باهتمام الحركية التي تعرفها الساحة الوطنية من مطالب اجتماعية، مؤكدا أن السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قامت باتخاذ خطوات جريئة لصالح الجبهة الاجتماعية والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة رغم التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا.

وأضاف نفس البيان أن "الحكومة انتهجت وتنتهج أسلوب اليد الممدودة إلى الشركاء الاجتماعيين، في إطار منظم وفق ما تُمليه قوانين الجمهورية وبالاعتماد على برنامج أولويات يراعى فيه الوضع الداخلي وعدم المساس بما تحقق ويتحقق لعموم المواطنين".

وحذر مكتب المجلس من بعض الـمُندسين ممن يخترق هذه الحركات بتصويب أحكامه الهدّامة الجاهزة على الرفّ بعبارات التقزيم والإنقاص والاستنكار وإلى إدخال الشك والبلبلة في صفوف الطبقة العمالية بل وعامة المواطنين.

ودعا مكتب الغرفة العليا للبرلمان "إلى تغليب المصلحة العليا على أية مصلحة أخرى، والنأي بها عن إكراهات اللحظة... وعدم الانصياع إلى الأطراف التي تريد جرّ البلاد نحو الفوضى عبر نشر الإشاعات والأخبار المزيفة والأكاذيب بصفة مستمرة في مختلف المنصات والوسائط".