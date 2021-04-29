فككت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق والتي يتواجد مقرها بعنابة، شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمخدرات وتم حجز 400 غرام من مادة الكوكايين،

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية عنابة، اليوم الخميس، أن نشاط الشبكة الإجرامية المنظمة يمتد إلى عدة ولايات بوسط وشرق البلاد، وأن عملية الحجز شملت أيضا مركبة سياحية تستعمل لنقل وترويج المخدرات الصلبة وهواتف نقالة إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و74 سنة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفق البيان.