قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في خطابه أمام الكونغرس، أنه منذ يوم تنصيبه واستلام مهامه كرئيس للبلاد، تلقى أكثر من 220 مليون أمريكي اللقاح ضد فيروس كورونا، وتم من أجل ذلك استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس.

وتابع قائلاً: "تم إحراز تقدم في مكافحة الوباء خلال المائة يوم الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتغلب على هذا الفيروس". ووفق رويترز لفت الرئيس في خطابه إلى أنه يحق التطعيم حالياً لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، داعياً إلى ضرورة مقاومة هذا الفيروس وانتشاره.