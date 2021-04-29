كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن الدولي الجزائري الأسبق وليد مسلوب متوّرط في قضية تتعلق بالتستر على عمليات غسيل الأموال والتجارة بالمخدرات.

نفس المصدر أكد أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مجموعة من الأشخاص بحوزتهم ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين ومبلغ 175 ألف أورو والعديد من السيارات الفاخرة.

صحيفة " ليكيب الفرنسية" عادت إلى تفاصيل قضية مسلوب الذي يتواجد الآن دون فريق بعد نهاية تجربته مع أم صلال القطري وأوضحت أن محكمة مدينة لوريان وجهت تهما لعدة أشخاص متهمين بغسيل الأموال، من بينهم مسلوب بعدما ضبطت سيارة فاخرة باسمه لدى أحد المشتبه بهم المدعو" الشنوي" الذي كان على علاقة بيع وشراء مع اللاعب.

محامي وليد مسلوب نفى كل التهم المنسوبة إلى موكله وأكد أن العلاقة التي كانت تربط " الشنوي" ومسلوب هي علاقة عادية.