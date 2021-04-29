أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار اعتمدته بتوافق الآراء، أن يكون يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات.

وقبل اعتماد القرار الذي تم بمبادرة من دولة قطر، انضمت إلى رعاية وتبني مشروع القرار 72 دولة، من بينها عدد من الدول العربية.

وتأتي المبادرة لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم دولي للقاضيات، انطلاقا من الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 25-27 فيفري 2020، الذي استضافته دولة قطر، والذي أطلق مبادرة رائدة لتخصيص "يوم عالمي للمرأة القاضية" يحتفل به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، تعزيزا لسيادة القانون.