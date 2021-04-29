حذر رئيس مصلحة طب الكلى وزراعتها بمستشفى نفيسة حمود، البروفيسور الطاهر ريان، مرضى الكلى من الانتقال إلى المستشفيات إلّا في الحالات القصوى بسبب عودة انتشار وباء كورونا، مضيفًا أن هشاشة الوضع الصحي لهؤلاء المرضى يجعلهم أكثر عرضة لكوفيد 19.

وقال البروفيسور الطاهر ريان، اليوم الخميس، للتلفزيون الجزائري، من "المعروف طبيًّا عن مرضى الكلى هو مناعتهم الضعيفة ما يجعلهم عرضة لكل الفيروسات، مُوضحًا أنه منذ تفشي وباء كورونا بالجزائر "تم صياغة مجموعة من التوصيات وزعت على جميع مصالح طب الكلى عبر التراب الوطني تدعو إلى ضرورة الالتزام الصارم بالبرتوكول الصحي مع دعوة مرضى الكلى إلى تجنب الانتقال إلى المستشفيات إلّا في الحالات القصوى بسبب عودة انتشار فيروس كورونا والاكتفاء بالاستشارة عند ".

ودعا البروفيسور ريان، وزارة الصحة إلى تخصيص الكمية الكافية لتلقيح جميع مرضى الكلى بالجزائر بسبب وضعهم الصحي الهش وأن تكون لهم الأولوية في التلقيح، مضيفًا أن "ضعف المناعة عند هؤلاء المرضى جعلهم أكثر الفئات عُرضةً لفيروس كورونا ووضعهم تعقد أكثر من ظهور هذه الجائحة".

أمّا بخصوص العدد الإجمالي لمرضى الكلى بالجزائر، فقد كشف الطاهر ريان، أن هناك أربعة ملايين جزائري مريض 25 ألف منهم يُعانون من قصور كلوي مزمن يعالجون في مراكز تصفية الدم و2200 منهم استفادوا من عملية زراعة الكلى.