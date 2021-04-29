أشادت مختلف الصحف، المواقع، والبرامج الرياضية الناطقة بجميع لغات العالم، بالهدف الذي سجله الدولي الجزائري رياض محرز في شباك باريس سان جيرمان على أرضية ميدان "البارك دي برانس"، والذي وضع من خلاله السيتزن قدما في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، في انتظار مواجهة الإياب.

صورة محرز تصدرت الصفحات الأولى لصحف عالمية مثل " ميرور سبور"،" دايلي إكسبرس "، " ذو غارديان" و"ديلي ميل" وغيرها، كلها هللت بهدف الساحر ومساهمته الكبيرة في قطع " السيتي" لشوط كبير نحو نهائي إسطنبول.

أما كبرى الصحف والمجلات الفرنسية " لوباريزيان" " وليكيب" فبكت حظ فريق عاصمة الموضة ومدينة الأنوار، بعد خسارته المدوية، واكتفت بالتعليق على خيبة الأمل التي تعرضت لها الجماهير الباريسية في ليلة سوداء، ولم تكلف نفسها حتى بالإشارة لمحرز أو وضع صورته، بالرغم من أنه ينحدر من ضاحية سارسيل التي لا تبعد كثيرا عن باريس.

صورة محرز تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

اسم رياض محرز وصورته اكتسحا كذلك، منصّات التواصل الاجتماعي على اختلافها وأبدعت الجماهير وتفننت في وصف " مجنون الكرة" الذي تفنن في تنفيذ مخالفة النصر، التي كسرت كبرياء " البياسجي"، بهدف أعاد شريط الأحداث الكروية إلى نهائيات أمم إفريقيا الذي لا يزال يحتفظ بهدف محرز في شباك المنتخب السنغالي.