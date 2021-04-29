أرجع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، تأخر استلام شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا، إلى عدم التزام دول منتجة بمواعيد التسليم المُتفق عليها من قبل.

وأكد بن بوزيد على هامش زيارة تفقدية لمشاريع القطاع بالعاصمة، أن الجزائر دفعت أموالا مقابل شحنات جديدة لم يتم استلامها بعد، على خلفية مشاكل وصلت درجة عدم تحقيقها للاكتفاء الذاتي بسبب الإقبال الكبير لمواطنيها على عملية التلقيح.

وكشف وزير الصحة، أن الجزائر ستستقبل كمية من اللقاحات بعد يومين مع استلام كميات كبيرة منها خلال شهر ماي.

ولم يستبعد الوزير حدوث موجة ثالثة، مفضلا حدوثها حتى يلتزم المواطنون بالتوصيات الاحترازية، حسب صريحاته، مبديا قلقه من ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.