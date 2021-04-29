قال متعاملون اليوم الخميس، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى كميات صغيرة نسبيا من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية، أغلقت يوم الأربعاء، إذ تراوحت التقديرات بين 200 ألف و360 ألف طن.

ولا تزال تقديرات بعض المتعاملين للشراء عند نحو 200 ألف طن، وهو ما أشارت إليه التقديرات مساء يوم الأربعاء.

لكن تقديرات البعض لما بين 300 ألف طن و360 ألفا. وقال المتعاملون إن تقديرات سعر الشراء لا تزال عند نحو 316.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وذلك دون تغيير عن تقديرات يوم الأربعاء.

وقال أحد المتعاملين إن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية جعل الجزائر تحجم عن شراء كمية أكبر، وقد يجري طرح مناقصة جديدة قريبا للشحن في جويلية.وأضاف المتعاملون إنهم يتوقعون أن يكون جزء كبير من المشتريات من مناشئ ألمانيا وبولندا ودول البلطيق.