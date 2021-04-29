تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن إقصاء النادي من منافسة كأس الكاف رغم فوزه على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة هدف دون رد.

وقال الكوكي خلال الندوة الصحفية بعد المباراة: " المقابلة كانت صعبة، كان داربي بين الأشقاء والتنافس بلغ أشده، كان باستطاعتنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف، لكن على العموم المباراة لم ترتق إلى المستوى المطلوب، حظ موفق لنا وللمنافس في مواجهة الكأس والبطولة المحلية".

التقني التونسي أضاف: " لا تعليق على المباراة الأخيرة " يقصد أورلاندو بيراتس وإينيمبا النيجيري"، طرح عليا سؤال قبل المباراة وقلت إن التلاعب موجود في أعلى المستويات كرابطة أبطال أوروبا وحتى كأس العالم، المهم بالنسبة لي الوفاق ربح شبان اكتسبوا الخبرة، تقريبا 13 لاعبا شابا شاركوا خلال هذه المنافسة القارية، نسعى الآن للذهاب بعيدا في البطولة وكأس الرابطة".

وختم الكوكي حديثه: " أتحسر على النقاط التي ضاعت في بداية المشوار، أنا راض على عناصري في هذه المغامرة، أطلب السماح من جماهير الفريق وأعتذر منهم، سنعيد النادي إلى مكانه الحقيقي، ألا وهو رابطة أبطال إفريقيا".