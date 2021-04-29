أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، حركة تغيير للمديرين العامين للبنوك ورؤساء مجالس إدارتها.

وشملت الحركة مديري ستة بنوك، حيث تم تعيين محمد بوراي مديرا عاما لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ومحمد لامين لبوة مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري وسمير تامرابط مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولزهر لطرش مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي وعلي قادري مديرا عاما لبنك القرض الشعبي الجزائري ويوسف لالماس مديرا عاما لبنك التنمية المحلية.