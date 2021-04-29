جرت يوم الأحد الفارط، بمقر جريدة "الخبر" في حيدرة بالجزائر العاصمة، عملية السحب الإلكتروني للأسبوع الخامس الخاصة بمسابقة "الخبر" الكبرى، من أجل رفع الستار عن أسماء أصحاب الحظ السعيد بالجوائز المميزة، بحضور القائمين على المسابقة بالجريدة، وتحت إشراف محضر قضائي للوقوف على شفافية العملية.

مثلما جرت العادة، عرضت "الخبر" على قرائها خلال الأسبوع الخامس على التوالي من انطلاق "مسابقة الخبر الكبرى"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس" المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، العديد من الجوائز القيِّمة، وستستمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، وسيُنشر الإعلان عن النتائج بالجريدة كل يوم خميس على مدار 90 يوما كاملة، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر، وسيحظى الفائز في نهاية المسابقة بدراجة نارية من نوع "سكوتر" وطقم من الأجهزة الإلكترومنزلية.

يُذكر أن المسابقة التي انطلقت منذ 6 أسابيع أسفرت عن 50 فائزا خلال الأسبوع الأول، و3 فائزين في الأسبوع الثاني، و60 فائزا في الأسبوع الثالث، و10 فائزين في الأسبوع الرابع، بمختلف الهدايا الكهرومنزلية، كما تكون المشاركة عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس.أم.أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، وسيتم اختيار الفائزين بشكل دوري كل أسبوع إلى غاية نهاية المسابقة.

للإشارة، خصصت "الخبر" في هذه الطبعة مجموعة من الهدايا المميزة، على رأسها العديد من الهواتف الذكية محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ودراجة نارية.

أسماء الفائزين:

1 بلجوزي عادل – العاصمة

2 جمال مسرحي – باتنة

3 شنتوف لحسن – مستغانم

4 ميخاطرية عبد الوهاب – وهران

5 زيدوري ميلود – غرداية

6 قوادري مصطفى - عين الدفلى

7 بن ناصر حمزة – بجاية

8 بن صالح سعيد – وهران

9 غربي حسين – الجزائر

10 معمري خالد – البليدة