كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش، محمد لوحايدية، عن استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء، و2500 طن من غبرة الحليب خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم.

وقال لوحايدية، للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن تزويد السوق الوطنية بكميات إضافية من هاتين المادتين يأتي بسبب الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن 52 ألف طن من اللحوم الحمراء تم توفيرها مسبقا للاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

بالمقابل قامت السلطات العمومية بتوفير نحو مليون و666 ألف طن للاستهلاك خلال شهر رمضان من الخضر والفواكه، لكنها اضطرت إلى تفريغ 50 ألف طن من البطاطا للقضاء على ارتفاع سعرها بالأسواق.

على صعيد آخر تحدث لوحادية عن الحصيلة الرقابية لقطاع التجارة في الثلاثي الأول من العام الحالي مؤكدا إحصاء 414 ألف تدخل أدى إلى تحرير حوالي 36 ألف مخالفة و35 ألف محضر متابعات قضائية بسبب مخالفات مختلفة ما يمثل زيادة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2020.