أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 149 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 149.233.422، وإجمالي الوفيات 3.146.803.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 547326 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.229.327، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 398185 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.521.289.

- المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 215918، وإجمالي إصابات 2.336.944.

- المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ201187، وإجمالي إصابات 17.997.267.

- المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127734، وإجمالي إصابات 4.427.390.

- سادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 120256، وإجمالي إصابات 3.994.894.

- المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 107547، وإجمالي إصابات 4.732.981.

- المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104077 وإجمالي إصابات 5.626.985.

- المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 82588، وإجمالي إصابات 3.366.827.

- المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77943، وإجمالي إصابات 3.504.799.