طالب رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق الدكتور خالد السعيد، اليوم الخميس، بضرورة رفع وتيرة التلقيح في جميع الولايات وهذا من أجل بلوغ المناعة الجماعية

وكشف خالد السعيد، في حوار لإذاعة سطيف، أنه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى الفئات البالغين بين 40 و50 سنة، كما تم تسجيل نقل العدوى من كبار السن إلى الشباب بعدما كانت العكس.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم تسجيل نقل عدوى من مريض في الـ 65 سنة إلى ولديه البالغين 35 و40 سنة.

وبالنسبة السلالة المتحورة، قال ذات المتحدث أن هذه الأخيرة لم تكشف عن جميع أعراضها، مؤكدا على أنها متعددة الأشكال والأنواع.

وقال الدكتور، أنه من بين أعراض السلالة المتحورة، مشاكل هضمية من إسهال وتعب وقيئ دون فقدان الشم والذوق ودون ارتفاع درجة الحرارة مع فقدان الشهية مع الألام الحادة في المفاصل.

وأكد الخبراء أن المناعة الجماعية تكون بالتلقيح 75بالمائة من المواطنين. يضيف الدكتور خالد السعيد، محذرا من التهاون الفردي والجماعي بتطبيق الاجراءات الوقائية.