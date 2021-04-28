تدخلت مساء اليوم الأربعاء وحدة تابلاط للحماية المدنية شرق المدية من أجل إخماد حريق مستودعين لتربية الدواجن بالمكان المسمى فرقة بني جغلال بلدية ودائرة تابلاط، أسفر عن إحتراق كلي للمستودعين من البلاستيك ونفوق 3000صوص.



وما زاد في اشتعال النيران وامتدادها للغابة هو إنفجار 07 قارورات غاز، حيث التهمت النيران 2آر من اشجار الصنوبر الحلبي واشجار شجرة مثمرة، فيما لم يخلف الحريق حسب بيان لمصالح الحماية المدنية أية خسائر بشرية تذكر.