أكد مدير مختبر بيونتيك أوغور شاهين الأربعاء، على فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا التي تثير المخاوف، وتوقع شاهين الذي أسس المختبر رفقة زوجته، أن تحقق أوروبا مناعة جماعية "في أوت على أقصى تقدير".



ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.



وقد تم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الهند الأربعاء 200 ألف وفاة مع بدء وصول الدعم الدولي.



وتابع شاهين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك". وأوضح أن شركة بيونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".