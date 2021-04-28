أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب), محمد باركيندو اليوم الأربعاء أن الطلب العالمي الأولي على الطاقة سيرتفع ب 25 في المائة بحلول 2045, موضحا أن المحروقات الأحفورية سيكون لها دور في الانتقال الطاقوي.



ولدى تدخله خلال الاجتماع الخامس لندوة الوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة وأوبيب, أكد السيد باركيندو أن كل الموارد الطاقوية ستكون ضرورية للاستجابة للطلب العالمي "المتزايد" على الطاقة, حسب ما جاء في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمنظمة على الفايسبوك.



وأضاف: "يتعين علينا البحث عن حلول أكثر نظافة وفعالية مع ترقية الاقتصاد التدويري للفحم كوسيلة لتحسين الأداء البيئي", مشيرا إلى أن "الجهود الدولية في الدولية في مكافحة التغيرات المناخية يجب أن تراعي العناصر الأساسية للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية لا سيما ما تعلق بالمساواة والمسؤولية التاريخية والظروف الدولية".



كما أكد الأمين العام للأوبيب على الأهمية الاستراتيجية لهذه الندوة, معربا عن شكره لمنظميها.



