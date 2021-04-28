انتشل أعوان الحماية المدينة، الوحدة الثانوية ببلدية منداس بولاية غليزان مساء اليوم، جثة طفل قضى غرقا بحوض ماء يستعمل للسقي.



وقالت ذات المصالح بأن الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة منداس، تدخلت من أجل انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 15 سنة من حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، و هذا بمنطقة طيبة الطريق الولائي رقم 02، ببلدية منداس ، حيث تم إنتشال و نقل الجثة من طرف النجدة المتدخلة إلى العيادة المتعددة الخدمات لمنداس.



في حين قامت مصالح الأمن ذات الاختصاص الاقليمي يفتح تحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحادثة التي هزت سكون المنطقة.