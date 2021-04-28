أطلقت مصالح الأمن بوهران سراح قدور شويشة و زوجته الصحفية جميلة لوكيل، بعد الإفطار مباشرة يعد توقيفهم زوال اليوم أمام مجلس قضاء وهران.



ذكر شويشة نائب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و منسق النقابة الجامعية في فيديو بعد خروجه من مركز الأمن " لقد وقع من حذرت منه في بيان مؤخرا حول تحركات لالصاق تهمة التعامل مع حركة رشاد و لقد رفضت الإجابة على أسئلة أعوان الشرطة، وبخصوص تفتيش منزلي أخذوا ثلاثة أجهزة إعلام آلي و استسفروا عن تقديمي اعانة مالية لنقابيين و أكدت لهم أنني قمت بمساعدة نقابيين تابعين لشركة نوميلوغ ببحاية و كاتب ضبط موقوفين عن العمل منذ سنوات و هذا يندرج ضمن التضامن النقابي و لن يمنعني احد عن ذالك"، وكشف بأن مصالح الأمن طلبت منهم الحضور مجددا يوم غد أمام مصالحهم للسماع لاقوالهم.



من جهتها، أكدت جميلة لوكيل زوجة شويشة " استفسرت عن سبب توقيفنا و قلت لهم أنني صحفية اقوم بتغطية الحراك و حقوقية كذالك و لا اجد مشكل في الأمر، سألوني اذا كنت امتلك جنسية ثانية و اجبتهم بانني لا احمل إلا الجنسية الجزائرية و أوضحت لهم رفضي الإجابة على أسئلتهم أو قراءة محضارهم او الامضاء عليها".