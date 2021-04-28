اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد بعض التنظيمات النقابية غير المعتمدة ترفع مطالب غير قابلة للتحقيق، مؤكدا أن بعض الممارسات النقابية "تخدم أهدافاُ واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية".

وأكد الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني.

وأضاف جراد في بيان للوزارة الأولى "هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ التزاماته وتعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل".

وفيما يخص تزايداً الاحتجاجات النقابية في الآونة الأخير، فتح جراد النار على تنظيمات نقابية "غير معتمدة" متهما إياها بـ"رفع مطالب يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة".

وحسب الوزير الأول فإن البعض يستغل ممارسة الحريات النقابية للإفراط والتعسف، معتبرا أن الإصرار على إتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية.

وجدد جراد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تتناولها خلال مختلف تصريحاته التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.