أوقفت مصالح الأمن بوهران قدور شويشة، العضو في رابطة حقوق الإنسان و منسق نقابة جامعية رفقة زوجته لوكيل جميلة الصحفية في جريدة" ليبيرتي"، عشية اليوم؛ عند خروجه من مجلس قضاء وهران، بعد مثولهم في قضية الاستئناف بتهم التجمهر غير المسلح أثناء تجمع انتخابي في الإنتخابات الرئاسية السابقة مع 13 حراكي تحصلوا على البراءة في المحكمة الابتدائية.

يتواجد قدور شويشة رفقة زوجته في هذه الأثناءعلى مستوى مقر الأمن الولائي.

أكد أحد أفراد العائلة تعرض منزلهم للتفتيش مباشرة بعد توقيفهم.

سبق أن نشر الأستاذ الجامعي قدور شويشة بيان للرأي العام حول تهديدات تستهدفه رفقة زوجته الصحفية.

كشف الاستاذ خميستي العضو في فريق الدفاع عن الحراك عن تمكنه بعد 96 ساعة من الحجز تحت النظر من رؤية سعيد بودور بعد إجراءات معقدة.

للتذكير فإن مصالح الأمن قامت أثناء مسيرة الجمعة الماضية بتوقيف سعيد بودور، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم بن ديار معمر محل أمر بالقبض بسبب صدور حكم بعام حبس ضده.

قرر القاضي خلال محاكمته اليوم تأجيل القضية و ابقاءه في الحبس لغاية 5 ماي القادم.

كما تم تمديد الحجز تحت النظر للموقوفين الآخرين.

و قامت مصالح الأمن بعد تمديد الاختصاص بسلسلة من توقيفات لأشخاص على علاقة بالحراك في مختلف ولايات الوطن، تلمسان، البيض، عين الدفلى، قسنطينة و جيجل، و تم تحويلهم نحو وهران لضم ملفاتهم لقضية الموقوفين في وهران ، دون أن تتضح لحد الساعة الأفعال المنسوبة لهم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.