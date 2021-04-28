عدل اليوم الأربعاء مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة (الرابطة الأولى لكرة القدم) عن قبول استقالة المدير الرياضي ياسين بزاز و المدرب ميلود حمدي و تجديد عقديهما مع الفريق من أجل إعادة الاستقرار للفريق، حسب ما أعلنت عنه إدارة النادي في بيان إعلامي.

و حسب ذات البيان، فإن هذا القرار جاء عقب اللقاء الذي جمع بين والي قسنطينة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، و المدير العام للنادي الرياضي القسنطيني، محمد رمزي قاسمي، بالإضافة إلى المدير الرياضي، ياسين بزاز، و المدرب ميلود حمدي، حيث تراجع كل من الطاقمين الإداري و الفني عن استقالتهما و اتفقت جميع الأطراف على الالتفاف حول الفريق و العمل على لعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية.

للإشارة، فإن المدير الرياضي، ياسين بزاز، و المدرب، ميلود حمدي حضرا الحصة التدريبية التي جرت اليوم بملحق ملعب الشهيد حملاوي وسط أجواء تحفيزية و معنويات مرتفعة لدى اللاعبين للتحضير لمرحلة الإياب من البطولة .

للتذكير، فقد قدم الطاقمان الفني و الإداري استقالتهما نظرا لعدم موافقة الشركة المالكة للنادي ''آبار'' على مخطط تعزيز التشكيلة بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الأخيرة مما أدى إلى خروج الأنصار في احتجاجات صاخبة خلال الثلاثة أيام الأخيرة من أجل المطالبة بالإبقاء على العناصر التي أحدثت التغيير في الفريق و كانت وراء النتائج الإيجابية.