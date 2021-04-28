بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الجزائر خلال شهري يناير وفبراير 2021 ما مجموعه 4.3 مليار دولار أمريكي منها 402 مليون دولار خارج المحروقات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة التجارة.

وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات خلال الفترة جانفي-فيفري بـ 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغت 5.6 مليار دولار.

وحسب المصدر ذاته تم تسجيل زيادة بـ 18.6% خلال المرحلة المذكورة بالنسبة للصادرات خارج المحروقات التي بلغت 402 مليون دولار، في حين لم تتجاوز 339 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتمثل الأسمدة 33.1% من القيمة الإجمالية للصادرات خارج المحروقات خلال شهري جانفي-فيفري 2021, تليها المنتجات الكيميائية العضوية بـ 17 % ثم السكر والمنتجات المحضرة بالسكر والعسل بنسبة 16.2%, حسب حصيلة الوزارة.

كما تم تحقيق 7.1 % من هذه القيمة بفضل صادرات الخضر والفواكه، و 6.7 % منها من صادرات الحديد والصلب ونسبة 19.8% تشكل منتجات أخرى، يضيف المصدر نفسه.

يذكر أن القيمة الإجمالية للصادرات قد بلغت 23.8 مليار دولار أمريكي سنة 2020 منها 2.25 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.