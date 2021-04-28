قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يكون مرتبطا بتسرب من مختبر بيولوجي أمريكي.

وأوضح فولودين في جلسة لمجلس النواب "كان هناك تسرب من أحد تلك المختبرات التي افتتحوها في جميع أنحاء العالم. سيكون من الصواب إذا أثارت حكومة الاتحاد الروسي القضية (المسؤولية عن تفشي كوفيد-19)".

وذكر بيان صحفي رسمي أن "المعامل الأمريكية التي يدرس العلماء ويستكشفون وربما يصنعون فيها أسلحة بيولوجية جديدة موجودة الآن في جورجيا, في بعض دول أوروبا الشرقية. يجب السيطرة على ذلك".

وحسب تقارير إعلامية، أنشأت الولايات المتحدة العديد من المختبرات البيولوجية في 25 دولة ومنطقة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا والاتحاد السوفياتي السابق منها 16 في أوكرانيا وحدها. ويعتقد أن بعض هذه الأماكن تورطت في أنشطة عسكرية بيولوجية.