أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 236 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويواصل منحى عدد الإصابات ارتفاعه (232 إصابة أمس الثلاثاء) حيث سجلت الجزائر في الأيام الأخيرة عدد حالات هي الأعلى منذ منتصف شهر فيفري الماضي.

كما كشفت حصيلة الوزارة عن تسجيل 147 حالة شفاء و9 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.580 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.745 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3234 حالة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.