كشف العرض الذي تقدمت به، اليوم، الوكالة الوطنية لانجاز ميناء الوسط بالحمدانية أن احتياجات المشروع من مواد البناء المستخرجة من المحاجر إلى غاية سنة 2028،يقدر بـ27.8 مليون متر مكعب تضاف اليها 2 مليون متر مكعب لإنجاز مشاريع مؤقتة، حيث تم اقتراح 9 محاجر جديدة تضاف إلى 4 أخرى موجودة لتموين المشروع بمواد البناء.

وأوضح بيان لمصالح ولاية تيبازة، اليوم، أن الوالي لبيبة ويناز عقدت اجتماعا تنسيقيا بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال، المدير العام للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وممثلو الوكالة المكلفة بالإنجاز" المجمع الصيني الجزائري"وكذا المدراء التنفيذيين المعنيين بهذا المشروع، حيث خصص الاجتماع لدراسة نتائج الخرجة الميدانية للجنة الولائية المختصة رفقة ممثلي المجمع المكلف بالإنجاز على مستوى المواقع التي تم اختيارها من طرف المجمع بخصوص اختيار المحاجر التي ستزود المشروع بكل الاحتياجات من حيث مواد البناء.

وأضاف البيان أن أهم ما جاء في عرض الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال،هو أن مجمع الانجاز متكون من الشركة الصينية " سي. أس،سي أو" بنسبة 65 بالمائة و الشركات الجزائرية كوسيدار 20% ، ميديترام 10% ، الشركة الوطنية للأشغال العمومية 5%.

ولفت البيان إلى أنه تم انشاء لجنة تنسيق و متابعة للتنقيب عن المحاجر من قبل الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال من أجل تلبية حاجيات المشروع من مواد البناء، وتتكون اللجنة من الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال، المؤسسات المكلفة بالإنجاز، مخبرين وطنيين ( LCTP وLEM )،حيث تقدر احتياجات المشروع من مواد البناء المستخرجة من المحاجر الى غاية سنة 2028 بـ 27.8 مليون متر مكعب ( للمشروع) + 2مليون متر مكعب لإنجاز مشاريع مؤقتة.

وفي هذا السياق، اقترح المجمع 9 مواقع جديدة لإنشاء محاجر بالإضافة إلى استغلال 4 محاجر أخرى كانت مستغلة من قبل، فيما سيتم فتح 5 مسالك لتموين المشروع بمواد البناء من المحاجر منها طريق 1 بحري.

وفي هذا الإطار، قال ممثل الشركة الصينية المعنية بأشغال المشروع أن الميناء سيكون نقطة تحول في التنمية الوطنية و الاقتصادية للجزائر .

من جهتها، أكدت والي تيبازة أن مصالحها ستعمل على رفع كل العراقيل الميدانية "نحن جد واعون بهذا المشروع و أهميته و سنعمل على رفع كل العراقيل التي تعترضه على المستوى المحلي من أجل الانطلاق في المشروع بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال".