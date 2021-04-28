أعلنت حركة مجتمع السلم، دخولها الانتخابات التشريعية المقبلة، في كل الولايات عدا تيزي وزو وإن قزام، ووضعت نفسها في مقدمة الأحزاب من حيث عدد التوقيعات المحصلة. وذكر عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، أنه لا يتوقع استقطابا على الطريقة التونسية في الجزائر بين البرلمان المنتظر ورئاسة الجمهورية.

قال رئيس حمس في ندوة صحفية، أمس، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من التحضير للتشريعيات، ، إن حركته نجحت في امتحان جمع التوقيعات، بوصولها إلى 95 ألف توقيع وإيداعها لدى السلطة المستقلة للانتخابات 80 ألف قبل منها 66 ألفا. وانتقد المتحدث، عملية تمديد آجال جمع التوقيعات، واعتبره عملا غير مدروس، لأنه أعطى فرصا بشكل غير متساوي بين الأحزاب، كما ذكر أن عملية جمع التوقيعات أظهرت رصد وجود خلل في الهيئة الناخبة يتعين إصلاحه.

وأعطى رئيس حمس قراءة سياسية بناء على عملية جمع التوقيعات، مفادها أن جزءا كبيرا من المواطنين منخرطون في العملية الانتخابية، وهذه الكتلة، في تقديره، هي الجزء الصامت الذي يشعر برهان الانتخابات. وأبرز مقري أن هذا الأمر يعدّ رسالة لغير المقتنعين بالانتخابات، من أجل أن يحترم الجميع بعضهم البعض ويتوقف المزايدون عن تخوين جزائريين من أجل خياراتهم. وشدد على أن مستقبل السياسة مبني على مدى قدرة الجزائر على بناء أحزاب ديمقراطية تحترم اللوائح والقوانين، محذرا من بقاء البعض بعقلية "الكوطة" التي لا تزال حاضرة حسبه.

وتوقف رئيس حمس مطولا عند عدم قدرة حزبه على التقدم بقائمة في تيزي وزو، قائلا إن هذه الولاية تعيش ظروفا استثنائية وأجواء سيطرة وهيمنة غير ديمقراطية. وحمّل مقري نظام ما قبل فترة الحراك الشعبي على حد وصفه، المسؤولية عن هذا الوضع، معتبرا أن حمس كانت هي الضحية لأنها كانت تحقق حسبه، نجاحات باهرة في المواعيد الانتخابية كما هو الحال في 2017 دون أن تحصل على مقعد. واعتبر رئيس حمس أن حزبه كان ضحية اعتداء من قبل أجهزة النظام المتحالفة مع قوى سياسية بالمنطقة، كانت ترفض من تسميهم وجود الإسلاميين بالقبائل.

وشبّه مقري تصرف هذه القوى المسيطرة التي ترفض إجراء الانتخابات، بالإرهاب سنوات التسعينات الذي كان يرفع شعار "من الصندوق إلى الصندوق(التابوت)". واستنكر رئيس حمس في هذا الإطار، ترك تنظيم الماك يعيش في الأرض فسادا في ولاية تيزي وزو دون تدخل من أحد. وأشار إلى أن السلطة، مترددة في وصف الحركة بالإرهابية، فتقول إنها انفصالية، لكن هي في الأصل كما قال "إرهابية وانفصالية وعملية لأنها تتعامل مع فرنسا والكيان الصهيوني وعنصرية أيضا".

وفي رده على سؤال على إمكانية حدوث استقطاب على الطريقة التونسية في حال تشكلت أغلبية غير رئاسية، أوضح مقري أنه يستبعد ذلك تماما، لأن الاستقطاب في الجزائر حاليا هو بين المشاركين في العملية الانتخابية والرافضين لها. وذكر أن علاقة حزبه بالرئيس جيدة وهناك احترام متبادل. وفي نفس السياق، ذكر مقري ردّا على توقعات سيطرة التيار الإسلامي وأحزاب السلطة السابقة على البرلمان، أن ذلك إذا حدث فهو الطبيعي، لأنها القوى الكبرى الموجودة في العالم العربي. وتابع يقول إنه من الضروري التعاون بين التيار الوطني والإسلامي، لكن بشرط أن يكون ذلك على قاعدة الديمقراطية وعدم التزوير. وأبرز أن الحل لكل المشاكل يبدأ بانتخابات حرة ونزيهة تتلوها حكومة وحدة وطنية تهتم بشؤون التنمية والإقلاع الاقتصادي.