يتوجب على وفاق سطيف خلال سهرة اليوم، الفوز على ضيفه أهلي بنغازي الليبي بملعب 8 ماي 1945 وانتظار نتيجة فريق أورلاندو بيراتس وإينيمبا النيجيري، وذلك عن عند إسدال الستار على الجولة السادسة والأخيرة من منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية والتي سيمنح فيها آخر بطاقتين للمرور إلى الدور القادم، بينما الأمور لم تحسم بعد.

ويحوز وفاق سطيف على خمس نقاط محتلا بها المركز الرابع أما منافسه الأهلي الليبي فيتواجد وصيفا بسبع نقاط.

ويحتاج أبناء عين الفوارة إلى فوزه أولاً، على أهلي بنغازي، للتأهل، لكن مع خسارة أو تعادل إنيمبا في مواجهة بيراتس.

في الوقت نفسه، يسمح الفوز المباشر لأهلي بنغازي بالتأهل للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مباراة أورلاندو وإنييمبا.

وفي لقاء آخر، يلتقي أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا، متصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بإنيمبا النيجيري، ثالث الجدول برصيد 6 نقاط، وكلاهما يبحث عن النتيجة المطلوبة، فأورلاندو يبحث عن الفوز أو التعادل للتأهل، فيما يخشى سيناريو فوز إنيمبا والأهلي الليبي، وبالتالي توقف قطار رحلته.

الممثل الثاني للكرة الجزائرية في نفس المسابقة، شبيبة القبائل يستقبل على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، ضيفه نابسا ستار الزامبي، فيما يلعب نهضة أبركان لقاء الخروج بشرف وهو الذي يملك أربع نقاط في جعبته لن تكون كافية بالنسبة إليه من أجل مرافقة الشبيبة المتأهلة رفقة كوتون سبور الكاميروني.

ويرغب الكناري متصدر المجموعة الثانية في الإبقاء على النقاط الثلاث بميدانه لحسم صدارته في مواجهة شكلية، الانتصار فيها سيكون وقعه معنويا أكثر قبل مواجهات الربع نهائي.