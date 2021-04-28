أعلن المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بلقاسيمي عبد المجيد، في حوار خص به "الخبر"، أن كل الظروف مهيأة لإجراء الامتحانات الوطنية، لاسيما البكالوريا. فلجان إعداد المواضيع انتهت من عملها، بالموازاة مع توزيع المترشحين على مراكز الإجراء، وتنصيب لجان التنشيط والمتابعة على مستوى المديريات لتأمين الامتحانات، في انتظار دخول 130 مسخر الحجز بداية من 17 ماي وإلى غاية 24 جوان المقبل. وتقرر رسميا تنظيم امتحان التربية البدنية والرياضية لـ"البيام" و"الباك" بين 16 وإلى غاية 27 ماي المقبل. وحذر محدثنا مترشحي ومؤطري "باك 2021" من أي محاولة غش ستكون عقوبتها صارمة وتدخل تحت طائلة قانون تجريم الغش.

مع بداية العد التنازلي للامتحانات الوطنية، ما مدى تقدم التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الهام؟

بالفعل.. فقد تم الانتهاء من كل العمليات التحضيرية والتنظيمية، نحن الآن في جاهزية تامة لإجراء الامتحانات الثلاثة، ومن المقرر أن يتم تنظيم ملتقيات جهوية لفائدة رؤساء مراكز التجميع والإغفال ومراكز التصحيح لتحسيسهم بضرورة الالتزام بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسيير المراكز، خاصة ما تعلق بالجانب الصحي، بالسهر على تنفيذ تدابير البروتوكول الوقائي دون أي تقصير أو تهاون.

وماذا بخصوص مراكز الإجراء؟

بالنسبة لرؤساء مراكز الإجراء الموزعة عبر الوطن، عملية التكوين انطلقت فعليا يوم 25 أفريل الجاري، وإلى غاية 6 ماي على مستوى مديريات التربية، بالتنسيق مع فروع ديوان المسابقات وخبراء ذوي تجربة للتأكيد على الالتزام والتقيد بالإجراءات التنظيمية والوقائية أيضا.

معنى هذا أن مراكز الإجراء أصبحت جاهزة لاستقبال المترشحين، فمتى تنطلق إذن عمليات سحب استدعاءات الامتحان؟

تماما.. لقد تم الانتهاء من توزيع مترشحي الامتحانات الثلاثة على مراكز الإجراء، تحسبا للشروع في سحب الاستدعاءات في الفترة الممتدة بين 4 ماي و2 جوان بالنسبة للابتدائي، ومن 16 ماي إلى 17 جوان لـ"البيام"، وبين 16 ماي و24 جوان لامتحان البكالوريا، حيث سيكون السحب من مواقع الديوان بالنسبة للمترشحين الأحرار، ومن الأرضية الرقمية عبر حساب مديري المؤسسات التربوية وعن طريق فضاء الأولياء، للمتمدرسين.

لجان إعداد المواضيع شرعت في عملها منذ فترة. هل تمت عملية قرعة المواضيع؟ وهل تم صب المواضيع المنتقاة في بنك الديوان؟

لجان إعداد المواضيع انتهت رسميا من عملها، حيث عقدت ملتقيات في فيفري ومارس أشرف عليها مفتشون في الأطوار التعليمية الثلاثة ومشاركة أساتذة مختصين وخبراء، والمواضيع موجودة حاليا على مستوى بنك المواضيع على مستوى ديوان الامتحانات والمسابقات وفق المخططات والتدرجات السنوية الاستثنائية التي أقرتها وزارة التربية هذا الموسم.

وماذا عن تدابير تأمين الامتحانات الوطنية؟

تم تنصيب خلايا تنشيط ومتابعة على مستوى مديريات التربية، يرأسها مدير التربية شخصيا، مهمتها متابعة سير الامتحان والتنسيق مع مختلف الهيئات والأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن تباشر عملها بداية شهر ماي.

تم تحديد كل الإجراءات التنظيمية للامتحانات الوطنية والبكالوريا بشكل خاص.. هل تم ضبط قائمة المسخرين ومتى يدخلون الحجز؟

تنطلق عملية الحجز الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا في 17 ماي المقبل وإلى غاية 24 جوان، حيث تم ضبط قائمة بـ130 مسخر بين مفتشي المواد وإطارات الديوان وأعوان الطبع والطبخ، حيث سيتم عزلهم عن عائلاتهم وعن المحيط الخارجي لضمان شفافية ومصداقية الامتحان.. أغتنم الفرصة لأوجه تحية شكر وعرفان لهؤلاء "الجنود" على وفائهم لمهامهم.

وهل تم تحديد تاريخ إجراء امتحان مادة التربية البدنية والرياضية لـ"البيام" و"الباك" لفئة الأحرار؟

امتحان مادة التربية البدنية والرياضية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا سيكون في الفترة الممتدة بين 16 ماي إلى 27 ماي المقبل، حيث انطلقت عملية سحب الاستدعاءات على مستوى مديريات التربية في 25 أفريل الجاري، وأدعو في هذا الإطار جميع المعنيين بضرورة التقدم لسحب استدعاءاتهم في الآجال المحددة.

بكالوريا 2020 تميزت بتطبيق صارم لقانون تجريم الغش ومحاكمات في الاستعجالي للمترشحين ومختلف أسلاك التأطير، في سابقة لردع استفحال الغش.. هل سيتم اعتماد التدابير نفسها هذا الموسم؟

أكيد.. وأغتنم الفرصة لتنبيه المترشحين لتجنب الغش والابتعاد عنه، وقد حذرنا من ذلك حتى في استدعاءاتهم الشخصية، إضافة إلى الاحترام الصارم لتدابير الوقاية من كورونا، ممنوع إدخال الهاتف النقال أو أي وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان، لابد من إيداعها على مستوى القاعة المخصصة لذلك، والتعليمات نفسها تطبق على جميع أسلاك تأطير مراكز الإجراء لمنع أي شكل من أشكال التواطؤ في عمليات الغش.