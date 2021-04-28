أعلنت شركة ترامواي العاصمة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اضطرابات في حركة سير قطاراتها، وذلك لأسباب تقنية.

وأوضح بيان لذات الشركة، أن "ترامواي الجزائر العاصمة سجل منذ صبيحة هذا اليوم اضطرابات في الخط، وهذا راجع لأسباب تقنية".

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة "تعكف بكل جهودها على إنهاء هذا الخلل التقني والحد من تأثيره على السير العادي للترامواي، وبالتالي توفير شروط الراحة للمواطنين".

وأكدت المؤسسة أنه "بالرغم من هذه الاضطرابات، فإنه تم الحفاظ على الخدمة مع زيادة تدريجية في عدد القطارات على الخط".