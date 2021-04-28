الكشف عن القيمة التسويقية لـ "الخضر"

رياضة
28 ابريل 2021 () - الوكالات/ شاهر.ع
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قرعة كأس العرب التي ستحتضنها قطر بداية من 1 الى 18 من ديسمبر القادم عرفت تواجد المنتخب الوطني الجزائري ضمن المجموعة الرابعة رفقة مصر والفائز من مواجهة لبنان ضد جيبوتي وليبيا أمام السودان.

موقع " روسيا اليوم" ونقلا عن صحيفة " آس" الإسبانية كشف عن القيمة التسويقية لمنتخبات الفئة الأولى المشاركة في البطولة وذلك وفقا لآخر معسكر إعدادي لمنتخبات كل من: تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وجاء ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 على الشكل التالي:

1-المغرب تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون أورو.

2-الجزائر 178.35 مليون أورو، ويعد رياض محرز الأغلى من بين لاعبيه بقيمة وصلت إلى 42 مليون أورو.

3-مصر بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون أورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين أورو.

4-تونس 49.73 مليون أورو.

5-الإمارات 25.03 مليون أورو.

6-السعودية 22.58 مليون أورو.

7-قطر 14.78 مليون أورو.

8-العراق 7.18 مايون أورو.

9-سوريا 5.25 مليون أورو.

للتذكير فإن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية.

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