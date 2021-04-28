يرتقب استلام وتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار بالقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" ببلدية مسرغين خلال الأشهر القادمة، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من المديرية الجهوية للغرب للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).

وقد شدد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني في لقاء تقييمي عقد ليلة الإثنين المنصرم بوهران وضم المدير الجهوي للوكالة ورؤساء المشاريع والمؤسسات المكلفة بالأشغال بنفس القطب العمراني على ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية بما في ذلك الربط بمختلف الشبكات واحترام دفتر الشروط وزيادة ساعات العمل خاصة في التجزئات لتدارك التأخر المسجل.

وحث زيتوني رؤساء المشاريع بالقطب العمراني "أحمد زبانة" بمسرغين إلى المتابعة الدورية للأشغال وتكثيف الرقابة للالتزام بالوعود التي قدمتها الوكالة للمكتتبين واحترام آجال تسليم 12 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار خلال الأشهر القادمة، كما أشير إليه.