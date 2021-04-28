باتت شكوى الزمالك المقدمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص التراخي المزعوم خلال مباراة الترجي التونسي وضيفه مولودية الجزائر، بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتعادل الفريقين وإقصاء ممثل الكرة المصرية مهددة بالتجميد.

ونقلا عن صحيفة" اليوم السابع" المصرية تسلم مسؤولو الكاف الشكوي بشكل رسمي وتتم دراستها حاليا من جانب مجلس الإدارة والتحقيق فيها، وفي حال استيفاء الشكوى لكل المستندات والأوراق المطلوبة ستتم إحالتها للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب فيها أما في صورة عدم استيفاء الشكوى للمطلوب سيتم تجميدها على الفور".

وكان مسؤولو نادى الزمالك قد استعانوا بخمس مباريات ليراجعها كاف عبر خبير مختص للتأكد من صحة الشكوى، وهي مباريات الترجي والزمالك في مصر وتونس، مولودية الجزائر والزمالك في مصر والجزائر، وأخيرا مباراة الترجي والمولودية في تونس.

نفس المصدر أكد أن الحجج المعوّل عليها شملت مقاطع فيديو لعدد كبير من نجوم التحليل في الوطن العربي وليس مصر فقط تتضمن التأكيد على عدم صحة ما حدث في المواجهة من حيث أداء الفريقين خاصة في الشوط الثاني.