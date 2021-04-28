تشهد مستشفيات ولاية الجزائر توافدا معتبرا لمرضى كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشارت الوكالة، إلى أن بعض مستشفيات في العاصمة على غرار "مصطفى باشا" الجامعي، لوحظت فيه حركة غير عادية على مستوى مصلحة الاستعجالات التي عجت بالعشرات من المرضى، حيث تم توجيه عدد معتبر منهم إلى مصلحة كوفيد-19 لتقلي العلاج المناسب بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس.

وعبر أعضاء الطاقم الطبي عن "قلقهم" إزاء إمكانية حدوث موجة ثالثة من هذه الجائحة، مؤكدين على "امتلاء" مصلحة كوفيد-19 بالمرضى، الذين بدت على محياهم علامات الإرهاق والخوف خاصة في ظل تسجيل سلالات جديدة من هذا الفيروس القاتل الخفي الذي "حول حياة البشر إلى جحيم"، على حد قول أحد أقارب مرضى كورونا بذات المستشفى.

ونفس الواقع شهده مستشفى "سليم زميرلي" بالحراش حيث سجل تشبع في مصلحة كوفيد-19 من حيث عدد الأسرة، في حين سجلت مصلحة الاستعجالات توافدا معتبرا للمرضى، لا سيما في الفترات المسائية.

وأجمع الطاقم الطبي على ضرورة "بداية التفكير في حصر استقبال الحالات المستعصية من المشتبه فيهم بفيروس كورونا" من أجل التحكم في الوضعية التي تميزت بتوافد "كبير" للمرضى، داعين المواطنين إلى ضرورة "تفهم الوضع" وتفادي المجيئ إلى المستشفى إلا في الحالات المستعصية.

وبمستشفى "نفسية حمود" بحسين داي، تم تسجيل أيضا تشبع في عدد الأسرة على مستوى مصلحة كوفيد-19، حسب أحد الأطباء الذي أكد بأن المصلحة شهدت خلال 72 ساعة الأخيرة حركة "كثيفة" للمصابين، حيث تم توجيه حالتين منهم إلى مصلحة الإنعاش.

أما مستشفى "بشير منتوري" بالقبة، فإن مصلحة كوفيد-19 تشهد إعادة تأهيل واسعة، حيث ستنتهي الأشغال بها في غضون الأيام القليلة المقبلة، حسب ما أكده مدير المستشفى، بويوسف عصام الدين، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه أعدت "استراتيجية استباقية" لمواجهة احتمال موجة ثالثة من كورونا سيما من خلال توفير الطاقم الطبي والتجهيزات اللازمة.