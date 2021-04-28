كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، عن عروض "إيدوم" فيكس الجديدة.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه العروض تتمثل في استفادة الزبون من مكالمات غير محدودة والعديد من المزايا، خمسة أيام انترنت مهداة عند تسديد الفواتير الهاتفية بالإضافة إلى مكالمات مجانية نحو الهاتف الثابت وخدمة VoLTE، وحتى 3000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف المحمول.

ودعت ذات المؤسسة زبائنها الاطلاع على تفاصيل العروض الجديدة لإيدوم فيكس عبر الموقع الأتي:

https://www.algerietelecom.dz/ar/particuliers/idoom-fixe-prod1