أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أفريل 2021، عدة عمليات

وحسب البيان، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (25) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (13) قنطارا و(55) كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (15) تاجر مخدرات وضبطت (07) قناطير و(47) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (06) قناطير من نفس المادة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.

كما تم توقيف (08) تجار مخدرات آخرين وحجز (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(17770) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (170) شخصا وحجزت (25) مركبة و(147) مولدا كهربائيا و(52) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (459) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(174) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (09) أشخاص وضبط (10) بنادق صيد و(53.5) قنطار من مادة التبغ و(442) هاتف ذكي، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بشار وأدرار والوادي وسطيف وأم البواقي.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ(19037) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (53) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وعنابة والطارف، فيما تم توقيف (187) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وإن صالح وبرج باجي مختار وأدرار.