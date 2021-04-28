كشف تقرير فرنسي خطوة استباقية بادرت بها شركة النفط "توتال"، لتسبق الشركات الكبرى الأخرى، من خلال مساعي إعادة تموقعها في الجزائر وليبيا.

وسلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على خفايا زيارة رئيس توتال باتريك بوياني، ورئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج، لوران فيفييه، إلى الجزائر وليبيا، في الفترة من 19 إلى 21 أفريل الجاري.

وأشارت إلى أن الهدف من زيارة بوياني وفيفييه وفريقهما إلى الجزائر لإظهار رغبة العملاق الفرنسي في مواصلة الاستثمار في البلد الذي يعتبر استراتيجيا للغاية لها لاسيما في مجال التنقيب عن النفط، عكس ليبيا التي تسعى إلى استحواذها على الغاز سواء في البحر أو على اليابسة.

ونقلت المجلة الفرنسية، عن المصدر قوله، إن الزيارة كانت خطوة أكثر استباقية لشركة "توتال"، أمام الشركات الكبرى الأخرى، لاسيما "إيني" الإيطالية، و"بي بي" البريطانية.